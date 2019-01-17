Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

Yerel seçim anketleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

Yerel seçim anketleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında puan farkının iki olduğu görülürken, Ankara'da ise 9 puanlık fark dikkat çekiyor.İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli'de yapılan yerel seçim anket sonucundaki detaylar... Twitter

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2019 yerel seçim anketleri peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor. Twitter

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Twitter

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