Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

Yerel seçim anketleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

Yerel seçim anketleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında puan farkının iki olduğu görülürken, Ankara'da ise 9 puanlık fark dikkat çekiyor.İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli'de yapılan yerel seçim anket sonucundaki detaylar...

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Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

2019 yerel seçim anketleri peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.

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Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

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Son yerel seçim anketini Avrasya Araştırma yaptı! 10 şehirde ilginç sonuçlar

“Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında ‘sadık’ olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Avrasya Araştırma’nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz’ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:

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