Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketi ORC, yerel seçimler için yaptığı son anketi paylaştı.

Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

Siyasiler Mart 2019 seçimlerine odaklandı.Liderler ittifak görüşmeleri gerçekleştirirken aday olmaya hazırlananlar, partilerinin vereceği kararı bekliyor.ORC Araştırma Şirketi 7-13 Ekim tarihleri arasında yaptığı yerel seçim anketini paylaştı. Anket için 5 bin 186 katılımcıyla detaylı bir şekilde görüşüldü.

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Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının seçildiği 24 Haziran öncesi ORC, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,7’yle ilk turda seçileceğini tahmin etmişti. Erdoğan seçimde yüzde 52,59 almıştı. Bu ankette ise yüzde 20'ye yakın bir kitle oyunun açıklanacak adaya bağlı olduğunu söylüyor. Bu da ittifak görüşmesi yapan partilerin izleyeceği politikanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

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Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

Katılımcılara “Mart 2019’daki yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” diye soruldu. Ankete yanıt verenlerin yüzde 32,4’ü AK Parti’ye oy verececeğini söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9’u CHP’yi seçerken yüzde 15,7’si MHP’ye, yüzde 5,1’i HDP’ye, yüzde 2,4’ü de İYİ Parti’ye oy verecek.

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Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

İşte anket sonuçları:

AK PARTİ: %32,4

CHP: %23,9

MHP: %15,7

HDP: %5,1

İYİ PARTİ: %2,4

DİĞER: %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ: %19,6

İŞTE 5 BÜYÜKŞEHİRDE OY ORANLARI...

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