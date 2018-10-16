Son yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi parti kaç oy alacak?

Siyasiler Mart 2019 seçimlerine odaklandı.Liderler ittifak görüşmeleri gerçekleştirirken aday olmaya hazırlananlar, partilerinin vereceği kararı bekliyor.ORC Araştırma Şirketi 7-13 Ekim tarihleri arasında yaptığı yerel seçim anketini paylaştı. Anket için 5 bin 186 katılımcıyla detaylı bir şekilde görüşüldü.

Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının seçildiği 24 Haziran öncesi ORC, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,7’yle ilk turda seçileceğini tahmin etmişti. Erdoğan seçimde yüzde 52,59 almıştı. Bu ankette ise yüzde 20'ye yakın bir kitle oyunun açıklanacak adaya bağlı olduğunu söylüyor. Bu da ittifak görüşmesi yapan partilerin izleyeceği politikanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor.