Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

KONSENSUS Araştırma Şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan son seçim anketi sonucunu açıkladı.

Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

KONSENSUS Araştırma Şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan son seçim anketi sonucunu açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonucunda CHP'nin İzmir milletvekili Tuncay Özkan, ankette belediye başkanlığı adaylığı için ön plana çıktı.

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Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

Son seçim anketi sonuçlarının paylaşıldığı araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.

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Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

CHP'nin mevcut İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istenme oranının yüzde 5,4'te kalması dikkat çekti. Öte yandan, halkın yakından tanımadığı ancak adaylık için ismi geçen Abdül Batur ve Murat Bakan'ın istenme oranı oldukça düşük.

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Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

Konsensus'un daha önce yaptığı ankette ise şu sonuçlar çıkmıştı:
Bu pazar yerel seçim olsa adaylardan bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?
AK Parti: Yüzde 40.7
CHP: Yüzde 33.6
MHP: Yüzde 6.4
HDP: Yüzde 4.7
İYİ Parti: Yüzde 4.1
Diğer: Yüzde 1.1
Kararsız: Yüzde 3.1
Adayların açıklanmasını bekleyenler: Yüzde 1.4
Oy kullanmayacaklar: Yüzde 3

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