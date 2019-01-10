Son yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte İzmir rakamları

Son seçim anketi sonuçlarının paylaşıldığı araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.

Konsensus'un daha önce yaptığı ankette ise şu sonuçlar çıkmıştı:

Bu pazar yerel seçim olsa adaylardan bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti: Yüzde 40.7

CHP: Yüzde 33.6

MHP: Yüzde 6.4

HDP: Yüzde 4.7

İYİ Parti: Yüzde 4.1

Diğer: Yüzde 1.1

Kararsız: Yüzde 3.1

Adayların açıklanmasını bekleyenler: Yüzde 1.4

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 3