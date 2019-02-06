Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

Gezici araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı .Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor. Bursa'da CHP adayı önde görünürken, Mersin'de İyi Parti adayı önde görünüyor.

Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri hedefleyen CHP için anket sonuçları hayal kırıklığı...Gezici araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı .Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor. Bursa'da CHP adayı önde görünürken, Mersin'de İyi Parti adayı önde görünüyor.

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Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

Gezici Araştırma'ya göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,2’si AK Parti + MHP İttifakı’nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım’a oy vermek istediğini belirtiyor. Ankete katılanların % 45,8’i ise CHP + İyi Parti İttifakı’nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermek istediğini ifade etmektedir, özellikle İstanbul anlamında seçimlerin neticelenmesine yakın sağ refleksin tekrar devreye gireceği öngörülmektedir.

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Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

ANKARA'DA ÖZHASEKİ'NİN ZAFERİ: Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’ye göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2’si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye oy vermek istediğini ifade etti.Ankete katılanların % 47,8’si CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP adayı Mansur Yavaş’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

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Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

ADANA'DA YENİDEN HÜSEYİN SÖZLÜ: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,7’si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın MHP Adayı Hüseyin Sözlü’ye oy vermek istediğini ifade etti. Ankete karılanların % 42,3’ü CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP adayı Zeydan Karalar’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

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