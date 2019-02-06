Son yerel seçim anketi Gezici'den geldi! İstanbul, Ankara, Adana, Bursa...

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri hedefleyen CHP için anket sonuçları hayal kırıklığı...Gezici araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı .Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor. Bursa'da CHP adayı önde görünürken, Mersin'de İyi Parti adayı önde görünüyor.

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