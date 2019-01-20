Son sözleri şoke etti 61 yaşındaki yasak aşkı sonu oldu!

Olay, 2017 yılında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan evli ve 3 çocuk babası Kemal Yılmaz (61) ile yine evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Ş. (40) arasında tartışma çıktı. Yılmaz, tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak kadına 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nafiye Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Kemal Yılmaz ise polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Gürsu ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Yılmaz son kez hakim karşısına çıktı. Yılmaz, ilk savunmasındaki "Nafiye'nin evinin her türlü eşyasını ben aldım, hatta oğluna araba da aldım. 200-250 bin liraya yakın para harcadım. Öldürmek istemedim. Ancak daha önce beni cinsel istismar iddiasıyla şikayet etmişti. Aynı şeyi yine yapar endişesiyle silahımı çıkardım. Boğuşma sırasında bir sefer patlayınca silahtaki tüm mermileri üzerine boşalttım. Eşinden boşanacağını ve benimle evleneceğini söylüyordu" sözlerini tekrarladı. Mahkeme başkanınca son sözü sorulan Yılmaz, "Nafiye'yi çok seviyordum. Öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





