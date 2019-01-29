Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Askerliğini yapıp döndükten sonra hayatı eskisi gibi olmayan Josh Marino intihar etmeye karar vermişti. Ancak birden ortaya çıkan bir kedi sayesinde bu kararından vazgeçti.

Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Irak savaşı sonrası eve dönen Josh Marino askerliği sırasında beyninde hasar oluştu ve dönünce travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Travma sonrası ruh sağlığı bozukluğu birçok askerin başına gelebilen bir durumdur. Askerden eve döndüğünde sorunlarını da beraber getirdi ve hiçbir şey asla eskisi gibi olamadı. O kadar kötü hale geldi ki intihar etmeye karar verdi.

18
Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Peşini bırakmayan sorunlar onu intihara sürükledi. Artık bu sorunlarla başa çıkamayan Marino intihar etmeye karar verdi. Bir veda notu yazdı. Eline bir bıçak alan Marino son sigarasını içmek için bahçeye çıktı. Marino, “Artık sorunlarımla baş edemiyordum. Mutfaktan bir bıçak aldım. Mektup yazıp masamın üstüne bıraktım. Son bir kez sigara içmek için dışarıya çıktım” dedi.



28
Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Sonra sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmayıp bir canlının daha hayatını değiştirecek olan o sesi duydu. Yağmurun altında son sigarasını içerken çalıların arasından çıkan bir kedi, adamın bacaklarına sürünmeye başladı. Yağmurun altında ıslanan ve birden ortaya çıkan bu siyah beyaz kedi adamın hayatını değiştirdi

38
Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Marino, “Birden yanıma gelip ayağımın üstüne yattı. Ben de onu sevmeye başladım. Birdenbire gözyaşlarına boğuldum. Belki de baş edemediğim şeyler yaşadığımı biliyordu” dedi. Marino, “Bütün sorunlarımı unuttum. Tek düşündüğüm ona nasıl yardım edebileceğimdi” dedi.



48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro