Son sigarasını içip intihar edecekti hayatı bakın nasıl değişti

Askerliğini yapıp döndükten sonra hayatı eskisi gibi olmayan Josh Marino intihar etmeye karar vermişti. Ancak birden ortaya çıkan bir kedi sayesinde bu kararından vazgeçti.

Irak savaşı sonrası eve dönen Josh Marino askerliği sırasında beyninde hasar oluştu ve dönünce travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Travma sonrası ruh sağlığı bozukluğu birçok askerin başına gelebilen bir durumdur. Askerden eve döndüğünde sorunlarını da beraber getirdi ve hiçbir şey asla eskisi gibi olamadı. O kadar kötü hale geldi ki intihar etmeye karar verdi.



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Peşini bırakmayan sorunlar onu intihara sürükledi. Artık bu sorunlarla başa çıkamayan Marino intihar etmeye karar verdi. Bir veda notu yazdı. Eline bir bıçak alan Marino son sigarasını içmek için bahçeye çıktı. Marino, “Artık sorunlarımla baş edemiyordum. Mutfaktan bir bıçak aldım. Mektup yazıp masamın üstüne bıraktım. Son bir kez sigara içmek için dışarıya çıktım” dedi.







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Sonra sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmayıp bir canlının daha hayatını değiştirecek olan o sesi duydu. Yağmurun altında son sigarasını içerken çalıların arasından çıkan bir kedi, adamın bacaklarına sürünmeye başladı. Yağmurun altında ıslanan ve birden ortaya çıkan bu siyah beyaz kedi adamın hayatını değiştirdi



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