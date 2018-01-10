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Son seçim anketi sonucu Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Son seçim anketi sonucu Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Kamuoyu araştırma şirketi sahibi Adil Gür 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek var.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:52 - Güncelleme: 10-01-2018 09:52

Adil Gür son kamuoyu araştırmasını A Haber canlı yayınında açıkladı. Adil Gür, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oranda halkın desteğini aldığını belirtti.

1 Kasım Genel Seçimleri'ni doğru bilen anketçi Adil Gür A Haber' e konuk oldu. Adil Gür'ün yaptığı araştırmada AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili de cevaplar arandı.

YÜZDE 49,7 'KESİNLİKLE OY VERİRİM' DEDİ: Ankette sorulan '2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinizi şu ifadelerden hangisi ile anlatırsınız' sorusuna, ankete katılanların, yüzde 49,7'si 'kesinlikle oy veririm' dedi, yüzde 34.1 ise 'asla oy vermem' şıkkını seçti.

ERDOĞAN'IN OY ORANI

Ankette çarpıcı sonuçlardan biri de, " 2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan aday olması halinde seçmenin yüzde 65,9'u kendisine oy vereceğini ifade etmiştir." ibaresi oldu.

'MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 82'Sİ ERDOĞAN'A OY VEREBİLİR'

Adil Gür, MHP seçmeninin yüzde 82'sinin Erdoğan'a oy veririm dediğini söyledi. Adil Gür, "MHP'ye niye AK Parti'ye yakın oluyorsun diye kızanların sesine kulak asmamak lazım. MHP doğru yolda. MHP AK Partililerin ikinci tercihidir. Bu doğru bir stratejidir " dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR36 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 11:02 valla ben ak partiye oy veren bir kürt vatandaş olarak. Mhp ile yaptığı ittifak için artık oy vermeyeceğim ak partiye. Milyonlarca kürt gibi..

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