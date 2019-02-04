Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

Son seçim anketleri yerel seçimlere az bir süre kala merak konusu olurken, dikkat çeken paylaşım da ORC'den geldi. Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yaptığı anketin sonucu açıkladı.
Sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 43.6'lık oy oranıyla, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde. Ankete göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7
Öte yandan ORC geçtiğimiz günlerde 17-31 Ocak 2019 tarihleri arasında 6 Büyükşehir ve 4 ilde 4130 kişiyle yüz yüze yapılan yapılan anket sonuçlarını paylaşmıştı. İşte diğer illerdeki durumu gösteren anket verileri:
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