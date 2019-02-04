Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

Son seçim anketleri yerel seçimlere az bir süre kala merak konusu olurken, dikkat çeken paylaşım da ORC'den geldi. Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yaptığı anketin sonucu açıkladı.

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