Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

İSTANBUL'da yerel seçim yarışı sürerken ORC yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki puan farkı hayli fazla.

Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

Son seçim anketleri yerel seçimlere az bir süre kala merak konusu olurken, dikkat çeken paylaşım da ORC'den geldi. Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yaptığı anketin sonucu açıkladı.

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Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

​Sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 43.6'lık oy oranıyla, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde. Ankete göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7

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Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

İSTANBUL ANKET SONUÇLARI : ORC anketinde en dikkat çeken veri İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında hatrı sayılır bir fark var. Ankete göre, İstanbul seçmeninin yüzde 13.9'u ise kararsız görünüyor.

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Son seçim anketi ORC'den İstanbul'da puan farkı açıldı işte rakam

Öte yandan ORC geçtiğimiz günlerde 17-31 Ocak 2019 tarihleri arasında 6 Büyükşehir ve 4 ilde 4130 kişiyle yüz yüze yapılan yapılan anket sonuçlarını paylaşmıştı. İşte diğer illerdeki durumu gösteren anket verileri:

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