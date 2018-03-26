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Son seçim anketi İstanbul sonuçları bomba

Son seçim anketi İstanbul sonuçları bomba

Son seçim anketleri gelmeye devam ediyor. 16 Nisan referandumunu bilen Konsensüs'ün İstanbul için yaptığı araştırma sonuçlarını Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 08:00 - Güncelleme: 26-03-2018 08:00

Son seçim anket sonuçları Konsensüs araştırma şirketinden geldi. 16 Nisan referandumunu en az sapma ile tahmin edebilen Konsensüs araştırma şirketinin Mart ayı içerisinde yaptığı İstanbul çalışması. 2 bin kişinin her biriyle ortalama 12 dakika süren görüşme yoluyla elde edilmiş.

İSTANBUL'DA AK PARTİ YÜZDE 49.3 CHP YÜZDE 41.3
“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır, İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” ilkesi göz önüne alındığında otaya çıkan veriler önem kazanıyor. Merak edilen sonuçları Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, köşesinde paylaştı:

"Araştırmaya göre, İstanbul’da AK Parti’nin çıkaracağı bir aday yüzde 49,3 oy alabilecek durumda. CHP’nin adayı ise 8 puan geride, yüzde 41,3 oranında oy alabiliyor.

Bu rakamlar neyi gösteriyor? Bir yıl içerisinde çok ciddi kırılmalar yaşanmaması halinde, AK Parti’nin 30 Mart 2019’da İstanbul’da yeni bir seçim zaferini çok rahat elde edebileceğini.

Bu konulara girmişken, bu pazar bir genel seçim yapılsa İstanbul’da vaziyet neyi gösteriyor sorusunun yanıtını da verelim:

BU PAZAR SEÇİM OLSA: Hemen belirteyim, genel seçim tahminlerinde bu makas daha da açık görünüyor. Bu pazar bir milletvekili seçimi yapılsa İstanbul’da AK Parti yüzde 51,9, CHP 31,2, HDP 9,1, MHP 5,1 oranında oy alıyor."

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR43 YORUM

  • TÜRK milliyetçisi 26 Mart 2018 10:19 MHP bitti diyorduk ama gerek akpartiye yakın gazeteciler gerek MHPye yakın ısimler MHP yükselişte MHP tarihinin en iyi oyunu alacak diyorlardı bakın akpartiye yakın gazeteci Mehmet Acet diyorki bu pazar milletvekili seçimi olsa MHP %5.1 oy alıyor diyor Bahçelinin adamları ve akpartililer diyecekki bu ıstanbul anketi diyecekler bende onlara diyorum ki Istanbul sonuçları Türkiyenin sonuçlarıdir son seçimde MHP Istanbulda %10 oy aldi Türkiye genelinde MHPnin aldığı oy %11 oy aldı bir ülkücü olarak diyorumki Bahceliye oy verirsek Kanımız KURUSUN

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