Son seçim anketi Erdoğan'a seçim kararı mı aldırttı?

Son seçim anketi Erdoğan'ı erken seçim kararı almasında önemli rol oynadığı iddia ediliyor. AK Parti'yi yüzde 49 gösteren anket sonuçlarını gören Erdoğan'ın muhalefeti baskın seçimle bir kez daha mağlup etmeyi düşündüğü konuşuluyor. İktidar partisi kuislerini yakından takip eden isimlerden biri olan Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Erken seçim kararında anketlerin etkisi" başlıklı yazısında Erdoğan'ın önüne gelen son seçim anketini paylaştı.

ANKETLER ERDOĞAN'IN FİKİRLERİNİ ETKİLİYOR

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum: “Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?” Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım. Erdoğan’ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

ÖNÜNE GELEN SON ANKET

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder. Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim.

Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi. Cumhurbaşkanının önüne gelen son araştırmaya göre “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde ortaya çıktı:

AK Parti: % 49, CHP: % 21, MHP: % 10, HDP: % 10, İP: % 8

Benzer veriler, Şubat ve Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda da karşımıza çıkmıştı. Rakamlar zaten kendi yorumunu yapıyor ama birkaç kelam edelim:

CHP AÇISINDAN ALRM VERİCİ TABLO

Bu veriler, AK Parti’nin Kasım 2015’teki gücünü koruduğunu, MHP’nin aynı dönemde yaşadığı türbülanstan kısmen çıktığını gösteriyor. Muhalefet cephesinde ise, CHP açısından alarm verici bir tablo karşımızda duruyor.

Üstelik, AK Parti’ye çalışan anket firmalarının yaptığı araştırmalar, CHP’ye müzahir araştırma şirketlerinin anketleriyle birbirini teyit ediyor. Bu verilere göre, Meral Akşener’in çıkışının daha çok AK Parti ve MHP’den oy kapmaya yarayacağını hesap edenler açısından durum, evdeki hesabın çarşıya uymadığına işaret ediyor."

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Sekiz şirketten son seçim anketi! Erken seçimde Erdoğan ne kadar oy alır? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN