  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Son seçim anketi! AK Parti İstanbul ve Ankara'da ilk kez bu kadar...

Son seçim anketi! AK Parti İstanbul ve Ankara'da ilk kez bu kadar...

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, "AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor" derken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti tarafından Mart 2019 yerel seçimleri için yaptırılan son anketin sonuçlarını yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:12 - Güncelleme: 29-10-2018 08:22

MART 2019'da yapılacak yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'nin yaptırdığı anketlerden hangi sonuçlar çıktı? Posta yazarı Candaş Tolga Işık, son anketlere göre AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ilk kez diğer partilerle bu kadar yakın pozisyona düştüğünü yazdı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, AK Parti'nin yaptırdığı son ankette kararsızların oranının yüzde 20 arttığına dikkat çekti.

ERDOĞAN O UYARIYI NEDEN YAPTI?.. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" diyen Abdülkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı o kritik uyarıyı neden yaptı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı. "Bu seçimlerde iktidar ve muhalefetin adaylarına odaklandık ancak seçim kazanmak için bir gösterge daha ön plana çıkmaya başladı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

KARARSIZLAR HIZLA ARTIYOR... "Bir gösterge daha var. O da kararsızların oranındaki artış. Yerel seçimlere 5 ay kalmasına ve aday isimlerinin konuşulmaya başlanmasına rağmen kararsızların oranı yüzde 20 seviyesini geçmiş durumda. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" diye yazdı. 

CHP İZMİR'İ KAYBETMEZ... "Partilerin yaptırdığı anket sonuçları şunu gösteriyor; bu yerel seçim herkes için çok zor geçecek. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde. İzmir'i geçiyorum zira CHP kimi gösterirse göstersin İzmir'i kaybetmez" diyen Candaş Tolga Işık ise şöyle devam etti:

İLK KEZ BU KADAR UCU UCUNA... "Ancak aynı şeyi Ankara ve İstanbul için söylemek imkansız. AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor. Aday ve kampanya ilk kez bu kadar belirleyici olacak. Velhasıl Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil. AK Parti için hiç değil!"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Son seçim anketi! AK Parti İstanbul ve Ankara'da ilk kez bu kadar... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro