Son seçim anketi! AK Parti İstanbul ve Ankara'da ilk kez bu kadar...

MART 2019'da yapılacak yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'nin yaptırdığı anketlerden hangi sonuçlar çıktı? Posta yazarı Candaş Tolga Işık, son anketlere göre AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ilk kez diğer partilerle bu kadar yakın pozisyona düştüğünü yazdı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, AK Parti'nin yaptırdığı son ankette kararsızların oranının yüzde 20 arttığına dikkat çekti.

ERDOĞAN O UYARIYI NEDEN YAPTI?.. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" diyen Abdülkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı o kritik uyarıyı neden yaptı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı. "Bu seçimlerde iktidar ve muhalefetin adaylarına odaklandık ancak seçim kazanmak için bir gösterge daha ön plana çıkmaya başladı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

KARARSIZLAR HIZLA ARTIYOR... "Bir gösterge daha var. O da kararsızların oranındaki artış. Yerel seçimlere 5 ay kalmasına ve aday isimlerinin konuşulmaya başlanmasına rağmen kararsızların oranı yüzde 20 seviyesini geçmiş durumda. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" diye yazdı.

CHP İZMİR'İ KAYBETMEZ... "Partilerin yaptırdığı anket sonuçları şunu gösteriyor; bu yerel seçim herkes için çok zor geçecek. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde. İzmir'i geçiyorum zira CHP kimi gösterirse göstersin İzmir'i kaybetmez" diyen Candaş Tolga Işık ise şöyle devam etti:

İLK KEZ BU KADAR UCU UCUNA... "Ancak aynı şeyi Ankara ve İstanbul için söylemek imkansız. AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor. Aday ve kampanya ilk kez bu kadar belirleyici olacak. Velhasıl Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil. AK Parti için hiç değil!"