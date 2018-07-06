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Son kulis! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu ters köşe

Son kulis! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu ters köşe

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı konuşuluyordu. Ancak Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tek' yardımcısı olacak...

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 11:22 - Güncelleme: 06-07-2018 11:40

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne 9 Temmuz pazartesi günü resmen geçilecek. Ankara kulisleri yeni sistemde kimin hangi koltuğa oturacağıyla ilgili 'bakan toto' oynanmaya devam ediliyor. Son Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı konuşuluyordu. Ancak son dakika kulis bilgisine göre Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

KULİSLERDE BİLGİLER AN BE AN DEĞİŞİYOR?... Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı televizyon programında Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini öne sürdü. Selvi, Ankara kulislerinde bilgilerin an be an değiştiğini belirterek son Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili "Meclis Başkanı olmasını bekliyorduk.Sayın Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyor" açıklamasında bulundu.

TEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK O DA... İşte Abdülkadir Selvi'nin programda söylediği kulis bilgisi şöyle: "Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve onun da Binali Yıldırım olacağı konuşulmaya başlandı. Meclis Başkanı olmasını bekliyorduk. Bilgiler an be an değişiyor. Sayın Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak başbakanlıktaki pozisyonunu koruyacağı şeklinde konuşmalar var. Ben Binali Bey için Meclis Başkanlığı konusunun ağır bastığını düşünüyorum."

ERDOĞAN BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAK... Selvi, milletvekilliğinden istifa ederek bakan olması beklenen isimler ile ilgili olarak ise "Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum." diyerek "Bakanlar konusunda sayın Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olabilir. Bazı isimler banko olarak gözüküyor ancak yeni isimlerle devam edilebilir." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 11:56 TBMM BAŞKANI YAPILACAK BİRÇOK İSİM VAR İÇERİDE DIŞARIDA AMA ÖNEMLİ ŞEHİRLERE ADAY YAPACAK ÇOK İSİM YOK

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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