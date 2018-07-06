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Son KHK'da neler olacak OHAL kalkıyor işte yeni düzenleme

Son KHK'da neler olacak OHAL kalkıyor işte yeni düzenleme

Başbakan Binali Yıldırım dünkü açıklamasında OHAL'in uzatılmayacağını ve son yayınlanacak KHK ile terörle mücadele adına yeni bazı önlemer alınacağını açıkladı. Son KHK'da hangi düzenlemelerin yer alacağı netleşmeye başladı. Hükümet OHAL'i kaldıracak ancak OHAL'in bazı yetkileri son KHK ile yasalacak. İşte o düzenlemeler.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 09:49 - Güncelleme: 06-07-2018 09:49

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şimdiye kadar 7 kez uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 itibariyle sona eriyor. Ancak çıkarılacak son KHK ile OHAL yetkilerinden bazılarının terörle mücadele gerekçesi ile yasalaşmasının planlandığı belirtiliyor. Peki, son kararnamede neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varmıştı. Bu kapsamda, Meclis’e OHAL’in uzatılması için yeni bir tezkere gelmeyecek.

FRANSA MODELİ DÜZENLEME..Kararnamede yer alacak düzenlemelerin “Fransa modeli” baz alınarak, hazırlandığı ifade edilirken, yine Fransa örneğinde olduğu gibi söz konusu düzenlemelerin “belli bir süreyi kapsayacağı” konuşuluyor. Bu kapsamda, Fransa’da OHAL’in kaldırılarak, OHAL’deki gerekli düzenlemelerin 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak “İç Güvenliğin Güçlendirilmesi ve Terörle Mücadele Yasası” hazırlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye’deki uygulamanın da bu yasanın bir benzeri olacağı ifade ediliyor.

DAYANAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ..Hazırlanan düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 15. maddesinde yer alan “Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir” hükmünü dikkate aldığı belirtiliyor. Hazırlanan düzenlemenin mevcut Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası kapsamında ele alınacak. Buna göre, Fransa örneğinde olduğu gibi, terörle mücadelede güvenlik güçlerine “kamu güvenliğini sağlamak amacıyla kişilere yönelik idari kontrol, izleme, denetleme ve el koyma yetkisinin verilebileceğine” dikkat çekiliyor.

BAŞBAKAN'IN OHAL AÇIKLAMASI     "OHAL , 18 Temmuz’da dönem olarak sona eriyor. Yenilenme için hükümetin tezkere vermesi lazım, Meclis’e. Bunu yapmayınca OHAL kalkmış oluyor.OHAL de böylece tamamlanmış olacak. Fransa 719 gün OHAL ile yönetildi. Bir terör saldırısından sonra; kalkışma, darbe değil. Sonradan kaldırdılar ama OHAL’de kullandıkları yetkileri normal kanunlara taşıdılar. Biz de bunu yapacağız. Muhtemelen yarın (bugün) son OHAL KHK’mızı yayınlayacağız. Terörle mücadelenin zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak burada."

YENİ KHK NELER GETİRECEK
Düzenlemede yer alması beklenen diğer hazırlıklar da şöyle:

* Eğer uygun görülürse, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN DİNİ TOPLANTI YERLERİNİ KAPATMA YETKİSİ
Başta 'FETÖ' olmak üzere, örgüt üyelerinin dini toplantı yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.

HAKİM VE SAVCIYA GÖZALTI SÜRESİ UZATMA YETKİSİ
Düzenlemeyle ayrıca terör örgüt üyelerine ilişkin “kuvvetli şüphe ve delil” durumunda hakim ve savcılara gerektiğinde gözaltı sürelerinin uzatma yetkisinin verilebileceği de konuşuluyor.

Özellikle terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda kamu düzenine ve kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler oluşturulabilecek. 

Son yıllarda başta Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun göç olması dikkate alındığında, Fransız örneğindeki gibi valiler, “kişilerin ikamet edilmesine ilişkin güvenli bölge ve koruma alanları” oluşturarak, gerekli düzenleme ve tedbirleri almaya yetkili kılınabilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 10:05 İyi zaten normaldede bu maddelerden bazıları var olması gerekiyor

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