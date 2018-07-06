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Son KHK ne zaman hangi kurumdan kaç ihraç var

Son KHK ne zaman hangi kurumdan kaç ihraç var

Son KHK'da kaş kişi ihraç olacak ihraç listesi bugün yayımlanacak mı ohal kalkacak mı soruları gündemde. Başbakan Yıldırım dün son KHK'nın yayımlanacağını açıklamıştı. Son KHK'da hangi düzenlemelerin yer alacağı netleşmeye başladı. Kaç kişinin memuriyetten ihraç olacağı da belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 12:21 - Güncelleme: 06-07-2018 12:21

Son KHK'da ihraç olup olmayacağı çok merak ediliyor. Başbakan'ın dünkü açıklaması sonrası memuriyetten ihraçların son KHK'da yer alıp almayacağı netleşmeye başladı. Kaç kişinin ihraç olacağı da belli oldu. 

Yeni sistem öncesi son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son dakika KHK ihraç listesinde kimler var, göreve iade edilenler listesi belli oldu mu? Son KHK'da kaç kişi ihraç edildi, kaç kişi göreve iade edildi? Yeni KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi? TSK ihraç listesi, bakanlıklarda ihraç listesi belli oldu mu? tüm soruların cevabı bugün KHK'nın yayınlanması ile belli olacak. Kulislerdeki bilgilere göre bu KHK ile 10 binin üzerinde kişinin ihraç edileceği dile getiriliyor.

TSK, EMNİYET VE DİĞER KURUMLARDAN..Yıldırım'ın açıklaması sonrası son KHK ile ilgili detaylar da belli olurken, son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan FETÖ ihraçlarının olacağı öğrenildi.

KHK NE ZAMAN ÇIKACAK?..OHAL'in 18 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı son bir KHK daha yayımlanacak. Peki OHAL'in son KHK'sı ne zaman yayımlanacak. Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre son KHK'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 12:25 son khk ile akıllarındaki son kişileride ihraç edecekler 10 binlerce .................inşallah haksızlık etmezler lakin yaptıkları yapacaklarının ispatı ise bu 10 bin kişinin ne kadarı suçsuz olacak ilerleyen dönemde göreceğiz..veeee bu 10 bin kişi akp ye oy verdi isede kesinlikle şaşırmam.......

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