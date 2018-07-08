Son KHK ile 4 vali yardımcısı ile 4 kaymakam ihraç edildi

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken, daha önce kurumlarından ayrılan TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri söküldü. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi. İşte meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar...