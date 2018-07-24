Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

Angelina Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger Sahar Tabar daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

Geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger Sahar Tabar daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

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Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

Sahar Tabar bu itirafın ardından sosyal medya hesabından oynanmamış fotoğraflarını da paylaşmaya başladı. Son paylaşımlarında bir kez daha ameliyat masasına yattığı görülen Tabar'a takipçilerinden tepki geldi. Tabar, 'Doğal halin çok güzel. Neden böyle yapıyorsun?' gibi yorumlarla karşılaştı.

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Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

İran'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemesiyle dünyada gündem olan Sahar Tabar yeni bir fotoğrafını yayınladı. Geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat dışında makyaj ve photoshop kullandığını itiraf eden Taber'ın son görüntüsünde Jolie’ye benzerliğinden uzak olduğu görüldü.

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Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

Tabar makyajsız ve photoshopsuz halinin fotoğraflarını paylaştı. Tabar’ın yüzünde hiç makyaj olmadan çekilen fotoğrafları büyük beğeni alırken birçok insan, “Neden böyle yapıyorsun, doğal halin gayet güzel” şeklinde yorumlarda bulundu.

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