Son halini paylaştı! İşte yeni görüntüleri

Angelina Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger Sahar Tabar daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger Sahar Tabar daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

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Sahar Tabar bu itirafın ardından sosyal medya hesabından oynanmamış fotoğraflarını da paylaşmaya başladı. Son paylaşımlarında bir kez daha ameliyat masasına yattığı görülen Tabar'a takipçilerinden tepki geldi. Tabar, 'Doğal halin çok güzel. Neden böyle yapıyorsun?' gibi yorumlarla karşılaştı.



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İran'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemesiyle dünyada gündem olan Sahar Tabar yeni bir fotoğrafını yayınladı. Geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat dışında makyaj ve photoshop kullandığını itiraf eden Taber'ın son görüntüsünde Jolie’ye benzerliğinden uzak olduğu görüldü.



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