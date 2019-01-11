Son depremler nerede oldu Muğla sallandı şiddeti kaç?

Son depremler korkuttu Kandilli Rasathanesi son deprem raporunu açıkladı. Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi. Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesinde saat 21.24’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA: Aynı bölgede saat 21.35’te de bu kez 4,7 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı daha tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.