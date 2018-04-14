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Son depremler nerede oldu Kandilli yeni deprem raporu

Son depremler nerede oldu Kandilli yeni deprem raporu

Son depremler nerede oldu, Kandilli güncel son depremer raporu sayfamızda. Antalya'da olan 4.9 şiddetindeki deprem Konya'da da hissedilmiş ve büyük panik yaşanmıştı. Deprem Antalya'da yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetini Konyalıları da korkuttu. İşte 14 Nisan Kandilli son depremler listesi

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 10:40 - Güncelleme: 14-04-2018 10:45

Son depremler listesi 14 Nisan Kandilli deprem raporu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. 

İKİNCİ DEPREM: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü 20.55'de 4.2 şiddetinde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi. 

PANİK YAŞANDI: Depremler Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı

Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

 ilçeleri ile Konyanın Seydişehir ve Mersin ile Isparta’nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki'de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

VALİ: CAN VE MAL KAYBI YOK: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "AFAD deprem dairesine göre 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar jandarma eliyle köyleri, emniyet ekiplerimizce de Akseki merkezini tarattık. Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok. Hayat normal akışında seyrediyor" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: AFAD'ın twitter adresinden yapılan açıklamada "Antalya, Akseki'de saat 20.14'te meydana gelen #deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bilgisi alınmıştır." denildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler...

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