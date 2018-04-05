Son depremler Konya sallandı şiddeti kaç?

Son depremler nerede oldu Konya kaç şiddetinde ne zaman deprem oldu soruları merak konusu oldu. Konya'da 4 Nisan saat 16:56'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 2,5 olarak açıkladı. Konya'daki deprem paniğe neden oldu.

Konya'nın Meram ilçesinde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 16:56'da 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 14.03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastahanesi ise depremin merkez üssünü Selçuklu ilçesi büyüklüğünü 2,5 olarak açıkladı.