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Son depremler Kandilli raporu Aydın kaç şiddetinde sallandı?

Son depremler Kandilli raporu Aydın kaç şiddetinde sallandı?

Son depremler korkuttu, Kandilli raporuna göre son deprem nerede oldu? Saat 11.17'de meydana gelen son deprem Aydın'da meydana geldi. Aydın, Kuşadası, Söke ve Didim'de meydana gelen deprem korkuttu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 14:30 - Güncelleme: 26-07-2018 14:30

Son depremler panik yarattı Kandilli yeni deprem raporlarını açıkladı. Saat 11:17’de Söke açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.5 olarak ölçüldü. Söke açıklarındaki Sisam Adasında meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi. Deprem yerin 6.80 KM altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER: Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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