Son depremler İzmir sallandı Kandilli yeni deprem raporu

Son depremler panik yarattı Kandilli yeni deprem raporlarını açıkladı. Saat 11:17’de Söke açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.5 olarak ölçüldü. Söke açıklarındaki Sisam Adasında meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi. Deprem yerin 6.80 KM altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER: Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli son depremler raporu
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