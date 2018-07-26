Son depremler İzmir sallandı Kandilli yeni deprem raporu

Son depremler panik yarattı Kandilli yeni deprem raporlarını açıkladı. Saat 11:17’de Söke açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.5 olarak ölçüldü. Söke açıklarındaki Sisam Adasında meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi. Deprem yerin 6.80 KM altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER: Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli son depremler raporu