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Son depremler Ege'de iki il peş peşe sallandı

Son depremler Ege'de iki il peş peşe sallandı

EGE 'de arka arkaya son dakika depremler meydana geldi. ​Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin peşinden İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 07:52 - Güncelleme: 27-01-2019 07:52

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi. 

Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir’in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

BİR DEPREM DE İZMİR'DE: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

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Kaynak : İHA

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