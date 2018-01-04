Son depremler Balıkesir'de korkutan deprem kaç şiddetinde oldu

Balıkesir'de bu sabah saat 07.53'te Hamidiye-Bigadiç merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.53'te, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yerin 7,20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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