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Son depremler Balıkesir'de korkutan deprem kaç şiddetinde oldu

Son depremler Balıkesir'de korkutan deprem kaç şiddetinde oldu

BALIKESİR 'den bu sabah son dakika deprem haberi geldi. Balıkesir Hamidiye-Bigadiç merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7,20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 08:44 - Güncelleme: 04-01-2018 08:44

Balıkesir'de bu sabah saat 07.53'te Hamidiye-Bigadiç merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.53'te, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin 7,20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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