Son depremler Balıkesir'de korkutan deprem kaç şiddetinde oldu

Balıkesir'de bu sabah saat 07.53'te Hamidiye-Bigadiç merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.53'te, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin, yerin 7,20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.