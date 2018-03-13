Son depremler 13 Mart nerede oldu- Kandilli deprem raporu

Son depremler nerede oldu, 13 Mart deprem listesi Kandiili Rasathanesi yayınladı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; deprem saat 19:47'de yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.9 olarak duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 3.6 kilometre derinliğinde saat 19.47’de 3,9 şiddetinde deprem oluştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.