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Son depremler 13 Mart nerede oldu- Kandilli deprem raporu

Son depremler 13 Mart nerede oldu- Kandilli deprem raporu

Son depremler korkuttu Kandilli Rasathanesi 13 Mart son depremler listesini yayınladı. Dün gece İzmir'de yaşanan ve şiddeti 3.9 olan deprem paniğe neden oldu. Peki ama son günlerde depremler neden arttıi son depremler nerede oldu şiddeti kaç? İşte 13 Mart 2018 son depremler listesi

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 10:00 - Güncelleme: 13-03-2018 10:00

Son depremler nerede oldu, 13 Mart deprem listesi Kandiili Rasathanesi yayınladı.  İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; deprem saat 19:47'de yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.9 olarak duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 3.6 kilometre derinliğinde saat 19.47’de 3,9 şiddetinde deprem oluştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.

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