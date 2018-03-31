Son deprem Erzincan'da büyüklüğü kaç oldu!

Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli İlçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü olarak açıkladı. Deprem saat 09.35’de 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde oldu.

Depremde herhangi bir yıkım meydana gelmedi.