Son deprem Adıyaman'da! Çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası artçı şoklar da gece boyu sürerken bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Samsat'ta okullar tatil edildi. Depremde 13 kişi hafif yaralandığı açıklandı.

SAMSAT'TA OKULLAR TATİL: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 SAATTE 8 ARTÇI SARSINTI: Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

YERİN 7 KM ALTINDA: Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise14.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevrede bulunan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildi.

SAMSAT'TA BAZI EVLERDE AĞIR HASAR OLUŞTU Geniş bir alanı etkileyen depremle birlikte Samsat başta olmak üzere yerleşim birimlerinde halk panik halinde sokağa fırladı. Samsat'ta bazı evlerde hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Samsat'ın Kırmacık Köyü'ndeki evlerde hasar gördü. İlk depremi gece boyu artçı şoklar izlerken köylüler geceyi sokakta geçirdi. Depremin olduğu bölgelere AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk depremin ardından 23 dakika sonra saat 03.57'de büyüklükleri 1.8 ile 2.9 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.

  • Güncel 24 Nisan 2018 08:27
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Son deprem Adıyaman'da! Çevre illerde de hissedildi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro