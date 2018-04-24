Son deprem Adıyaman'da! Çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası artçı şoklar da gece boyu sürerken bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 SAATTE 8 ARTÇI SARSINTI: Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

YERİN 7 KM ALTINDA: Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise14.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevrede bulunan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildi.

SAMSAT'TA BAZI EVLERDE CİDDİ HASAR OLUŞTU

Geniş bir alanı etkileyen depremle birlikte Samsat başta olmak üzere yerleşim birimlerinde halk panik halinde sokağa fırladı. Samsat'ta bazı evlerde hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Samsat'ın Kırmacık Köyü'ndeki evlerde hasar gördü. İlk depremi gece boyu artçı şoklar izlerken köylüler geceyi sokakta geçirdi. Depremin olduğu bölgelere AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk depremin ardından 23 dakika sonra saat 03.57'de büyüklükleri 1.8 ile 2.9 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.

GEÇEN YIL 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde çok sayıda ev yıkılmıştı. İlçede evleri yıkılan çok sayıda vatandaş, halen konteyner ve çadırlarda barınıyor.

DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Depremzedelerden Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi.

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti.

Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti. Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok." diye konuştu.