Son deprem 8.2 büyüklüğünde oldu! Korkutan açıklama

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Alaska'da çok büyük bir deprem oldu. 8.2 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi. haberin devamı için tıklayın »
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ABD'nin Alaska eyaletinin açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Depremin denizin 6 mil derinliğinde olduğu bildiriliyor.
Alaska'daki depremden sonra tsunami alarmı verildi. ABD'nin batı kıyılarında ve Alaska'dan California-Meksika sınırına kadar tsunami alarmı verilmiş durumda. Kanada'nın bir bölümünde de tsunami uyarıları verildi. Halktan evlerinden çıkarak yüksek yerlere sığınmaları istendi.
Anchorage kentinden yardım istekleri gelirken ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
9.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Alaska'da 1964 yılında meydana gelen 9,2'lik depremin ardından tsunami yaşanmıştı. 67 metreye kadar yükselen dalgalar 139 kişinin ölmesine neden olmuştu.
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