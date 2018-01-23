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Son deprem 8.2 büyüklüğünde oldu! Korkutan açıklama

Son deprem 8.2 büyüklüğünde oldu! Korkutan açıklama

Son Dakika deprem haberi Alaska'dan geldi. Alaska'nın Kodiak bölgesinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük korku yarattı. 8.2 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:45 - Güncelleme: 23-01-2018 13:11

ABD'nin Alaska eyaletinin açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Depremin denizin 6 mil derinliğinde olduğu bildiriliyor.

Alaska'daki depremden sonra tsunami alarmı verildi. ABD'nin batı kıyılarında ve Alaska'dan California-Meksika sınırına kadar tsunami alarmı verilmiş durumda. Kanada'nın bir bölümünde de tsunami uyarıları verildi. Halktan evlerinden çıkarak yüksek yerlere sığınmaları istendi.

Anchorage kentinden yardım istekleri gelirken ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

9.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Alaska'da 1964 yılında meydana gelen 9,2'lik depremin ardından tsunami yaşanmıştı. 67 metreye kadar yükselen dalgalar 139 kişinin ölmesine neden olmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2018 13:19 beddua etmeyiniz. Müslüman olarak oradakilerin insan oldugunu hatirlayalim lütfen

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