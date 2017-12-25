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Son deprem 4.8 büyüklüğünde oldu İzmir- Edremit ve...

Son deprem 4.8 büyüklüğünde oldu İzmir- Edremit ve...

Ege'den gelen son dakika deprem haberi var. Ege'deki deprem Edremit başta olmak üzere bir çok yerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklandı. İşte dün geceden bu yana olan son depremlerin listesi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:33 - Güncelleme: 25-12-2017 08:43

EGE Denizinde saat 08.13 sıralarında bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Ege denizinin derinlikleri olurken sahil şeridinde yer alan il ve ilçelerde sarsıntı hissedildi.

Depremi en çok hisseden yer İzmir ve Foça oldu. Balıkesir Edremit, ve diğer kıyı ilçeleri de orta büyüklükteki depremle korku yaşadı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Daha sonra AFAD'da sarsıntının 4.8 şiddetinde olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Ege denizinin derinlikleri oldu. İşte Kandili Rasathanesi tarafından yayınlanan ve dün geceden bu yana kayıtlara geçen depremlerin listesi;


FOÇA AÇIKLARINDA OLDU

Orta büyüklükteki depremde can ve mal kaybı olmadığı bildiriliyor. Depremin merkez üssü İzmir Foça açıklarıydı. Deprem İzmir ile birlikte en çok Balıkesir Edremit'i etkiledi.

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