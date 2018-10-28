Son dakika! TSK Suriye'deki PKK/YPG mevzilerini vurdu

SURİYE’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

Askeri kaynaklar: Açılan ateşe karşılık verildi: Askeri kaynaklar, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe ve teröristlerin mevzi hazırlıklarına meşru müdafaa kapsamında atışlarla karşılık verildiğini açıkladı.