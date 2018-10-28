Son dakika! TSK Suriye'deki PKK/YPG mevzilerini vurdu

Misafir 28 Ekim 2018 17:48 Asıl mücadele Fırat'ın doğusunda yaşanacak. Kıyamet yaklaşıyor. Kimsenin engel olamayacağı büyük bir kaosun ortasına sürükleniyoruz. Oynanan büyük oyunu bozmak istiyorsak ilk önce içimizdeki oyunu kurucularını akıllı bir şekilde saf dışı bırakmalıyız. Aklın ve bilmin rehberliğinde yürümekten ve maddi,manevi değerlerimizle yok almatan başka çaremiz yok. Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlara ve bu aziz vatanın savunulmasında canınlarını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum.