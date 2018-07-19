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Son dakika! PKK Münbiç'ten tamaman çekildi Dışişleri açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, son dakika açıklamasında TSK'nın Münbiç'te yaptığı devriye görevi sorasında terör örgütü PKK/PYD'nin şehri tamamen terkettiğinin belirlendiğini açıkladı...

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 11:25 - Güncelleme: 19-07-2018 11:32

ABD ile Türkiye'nin vardığı Münbiç mutabakatı çerçevesinde terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'ten çekildiğini açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, terör örgütünün Münbiç'te TSK'nın devriye bölgesinden tamamen çekildiğini açıkladı. Pazartesi günü Reuters, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin askeri kanadı YPG'nin Münbiç'i terk ettiğini duyurmuş, Dışişleri Bakanlığı ise "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz" demişti

İşte Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un düzenlediği basın toplantısından satır başları...

- Münbiç'te devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi.

- Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç yol haritasının hedefi PYD/YPG'yi sona erdirmek. 

- (Trump'ın Rahip Brunson açıklamaları) Ortada hukuki bir süreç var, Türkiye bir hukuk devleti...

- Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik. ABD ile güvene dayalı ilişkiler tesis etmek istiyoruz. FETÖ konusunda Amerikanın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik.

- Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

- Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duyuyoruz.

PAZARTESİ GÜNÜ REUTERS DUYURMUŞTU... Pazartesi günü Reuters haber ajansı PKK'nın Suriye kolu PYD'nin askeri kanadı YPG'nin Münbiç'i terk ettiğini duyurmuştu. Hemen arkasından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ise "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • halk 19 Temmuz 2018 11:58 zaten coktan cekilmis ne demek tsk devriye bolgesinden cekil di su egoyu megoyu bir kerenara atin da fitne cikarmayi birakin da suriyede duzen normale dunsun

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