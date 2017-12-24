Son dakika! İki yeni KHK yayınlandı! Binlerce ihraç var...

Son günlerde bugün çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi... 17 kurum kapatıldı...

KHK'lar ile TSK'dan 637 personel, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi, Diyanet'ten 341 kişi ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı.

TSK'DAN ATILANLARIN DAĞILIMI: 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

İÇİŞLERİ'DEN İHRAÇLAR: 695 sayılı KHK kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

115 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ: KHK'lar ile ayrıca, daha önce ihraç edilen 115 kişiye görevleri iade edildi.

DARBECİLERE BADEM KURUSU TULUM: 696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

TAŞERONA KADRO VERİLDİ: Yıllardır tartışılan ve onbinlerce kişinin merakla beklediği taşerona kadro düzenlemesi KHK ile yapıldı. KHK'ya göre taşeron işçiler 10 gün içinde müracaat edecek, 90 günde kadro verilecek?

DANIŞTAY VE YARGITAY'A 116 YENİ ÜYE: OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI: KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

ŞEHİT YAKINLARI DÜZENLEMESİ: Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.Silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

1 VAKIF GERİ AÇILDI: Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise yeni KHK ile açıldı.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI: 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

MİT'TEN İSTİFA DÜZENLEMESİ: 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

SFAT A.Ş. KURULDU: Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

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