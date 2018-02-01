Son dakika! Hakkari'de hain saldırı şehit ve yaralılar var...

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.
GÜDÜMLÜ FÜZE İLE SALDIRDILAR: Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
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