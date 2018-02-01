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Son dakika! Hakkari'de hain saldırı şehit ve yaralılar var...

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı şehit ve yaralılar var...

Hakkari'nin ilçesindeki üs bölgesinden son dakika acı haber geldi. Üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı... İşte son dakika acı haber geldi

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 12:10 - Güncelleme: 01-02-2018 12:16

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

GÜDÜMLÜ FÜZE İLE SALDIRDILAR: Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • keremm 01 Şubat 2018 14:10 allah belanızı versin soysuz sopsuzlar

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