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Son dakika golü sonrası sevincini abarttı Mourinho çıldırdı

Son dakika golü sonrası sevincini abarttı Mourinho çıldırdı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United 2-2 berabere kalırken Ross Barkley 90+6. dakikada beraberlik golünü attı. Golün ardından Chelsea teknik heyetinden biri sevincini abartınca Mourinho çılgına döndü.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 16:49 - Güncelleme: 20-10-2018 16:49

İngiltere Premier Lig'de oynanan 9. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberlik sonrası Chelsea'nin puanı 21'e, Manchester United'ın puanı ise 14'e çıktı.

TÜNELE KADAR KOVALADI
Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü bulan Chelsea'de teknik heyetten biri Jose Mourinho’nun önüne kadar koşup, hareket yaptı ve sevincini abartılı bir şekilde gösterdi. Daha sonrasında Mourinho yerinden fırlayarak Chelseali yardımcı hocayı tünele kadar kovaladı.

''SİZİ ÜÇ KERE ŞAMPİYON YAPTIM''
Manchester United teknik patronu Jose Mourinho, kendisini protesto eden Chelsea taraftarına eliyle ''Sizi 3 kere şampiyon yaptım.'' işareti yaptı.

İŞTE MOURİNHO'NUN ÇILDIDIĞI O ANLAR...




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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 17:24 morhinyo ya resmen harttTT hırrrrRR demiş adammm oda kovalamış ne olacakk :D

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