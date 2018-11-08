Son dakika golü sonrası Mourinho kendinden geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı. Günün öne çıkan H Grubu maçında İtalya temsilcisi Juventus, ağırladığı İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 65. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, 86. dakikada Juan Mata ile beraberliği yakalayan konuk takım, 89. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle üç puana uzandı.
MAÇ BİTTİ SAHAYA GİRDİ: O dakikalarda ve sonrasında objektifler Manchester United'ın Portekizli hocası Jose Mourinho'nun üzerindeydi. Mourinho, galibiyetin ardından çılgınca sevindi. Mourinho, maçın son düdüğünün gelmesiyle birlikte sahaya girdi. Dünya basının Mourinho'nun galibiyet sevincini büyük puntolarla manşetlerine yansıttı.
''SİZİ DUYAMIYORUM'': Elini kulağına götürerek Juventus tribünlerine "Sizi duyamıyorum" işareti yapan Mourinho, davranışıyla ilgili açıklamada bulundu.
''KİMSEYİ KIRMADIM'': Portekizli teknik adam, "90 dakika hakarete maruz kaldım. Buraya işimi yapmaya geldim, başka bir şey değil. Kimseyi kırmadım, sadece daha yüksek sesle duymak istediğimi gösterdim. Sizi duyamıyorum dedim, hepsi bu" ifadelerini kullandı.
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