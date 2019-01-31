Son dakika gelişmesi! Galatasaray Luyindama transferini bitirdi

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Diagne ve Kostas Mitroglu ile güçlendiren Galatasaray, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala bir isimle daha anlaşmaya vardı.

Belçika'nın Standart Liege ekibinde stoper olarak forma giyen Christian Luyindama Galatasaray'a imza atmak üzere İstanbul'a geliyor. Luyindama akşam İstanbul'da olacak. Demokratik Kongolu futbolcunun 20.30'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

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