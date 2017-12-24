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Son dakika! FETÖ'cü tutuklulara tek tip kıyafet zorunlu oldu!

Son dakika! FETÖ'cü tutuklulara tek tip kıyafet zorunlu oldu!

Aylardır tartışılan FETÖ tutuklusu ve hükümlülerine tek tip kıyafet giyme zorunluğu getirildi. Son dakika bilgisine göre, 696 sayılı KHK kapsamında darbe sanıkları duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek...

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 08:29 - Güncelleme: 24-12-2017 08:38

FETÖ sanıkları ve hükümlüleri bundan böyle duruşmalara tek renk tulum giymek zorunda kalacak. Son dakika gelişmeler neler?... 

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

"Hero" tişörtü tartışmaları sırasında kamuoyundan gelen "tek tip kıyafet" talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yönde bir çalışma yapılıp hemen uygulamaya geçirilmesi için talimat vermiş, Adalet Bakanlığı da bu konuda bir çalışma başlatmıştı...

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 09:03 vatan hainlerine çok güzel yakışır..

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