Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Afrin'de operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldı. Tel Rıfat başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolü için harekata devam ediyoruz. Münbiç dahil diğer bölgelerdeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız sürüyor. Şu ana kadar 12 gözlem noktasından 7'si bizim kontrolümüzde. Bununla sınır bölgelerini, 12 gözlem noktası ile kontrole alıyoruz. Diğerlerini de çok yakında faaliyete geçireceğiz. Doğu Guta, Halep, Rakka benzeri facialardan birinin İdlib'de yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Münbiç'te bize verilen taahhütler var. Biz sıradan laflarla hareket etmiyoruz. Obama'dan tutun bugüne kadar. Obama'nın bizzat bana verdiği söz var. YPG/PYD'yi Fırat'ın doğusuna göndereceğiz sözü. Oralarda yüzde 90 Arap dostlarımız yaşıyor. PYD!nin YPG'nin yeri yok. Ama bunlar oraya onları doldurarak oranın yerli halkını çıkardılar. Biz diyoruz ki bunu tekrar geri döndüreceğiz. Aynı şeyi Tillerson'ı kabul ettiğimde kendisine söyledik. Kuzey sizde güney bizde olsun dedi. Geçikmeyle de olsa biz bunların bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Irak sınırına doğru olan bölgeleri d terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar her an bir tehdit unsurudur. Biz bu unsurların sınırlarımızda bulunmasına tahammül edemeyiz.

Bugün değil yarın bunlar yine buradan taciz atışlarına başlayabilirler. Elbette müttefik ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi niyetimiz yok ama buralarda teröristlerin dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız.

  • Siyaset 30 Mart 2018 12:55
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