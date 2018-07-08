"Son Başbakan"ın hatırasına gözü gibi bakıyor

Başbakan Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışında kullandığı 1957 model klasik otomobilin sahibi Murat Akarsu, "Son Başbakan"ın hatırasını taşıyan otomobili özenle koruyor.

Orijinalliği ile Türkiye'de "tek" olduğu belirtilen 61 yaşındaki Plymouth Savoy marka otomobil, Başbakan Binali Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin iki ucu arasında kullanmasının ardından "Son Başbakan'ın kullandığı araç" olarak nitelendirildi.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Aracın sahibi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu, aracı klasik otomobillerin muhafaza edildiği özel bir kapalı garajda tutuyor. Fuarlar, etkinlikler ya da özel günlerde trafiğe çıkartılan araç hem görünümünü hem de kondisyonunu korumak amacıyla özenle bakılıyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Araca orijinalliğini bozacak hiçbir yenileme yapılmıyor. Yenilenecek parçalar ABD'den üretim yılına uygun olarak sipariş ediliyor, tamiri ise klasik otomobil restorasyonu ustalarınca gerçekleştiriliyor. Trafikte dikkatle kullanılan ve az kilometre yapmasına rağmen bakımları aksatılmayan Plymouth Savoy, yola çıktığında çevredekilerin ilgisini çekiyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 10