"Son Başbakan"ın hatırasına gözü gibi bakıyor

Orijinalliği ile Türkiye'de "tek" olduğu belirtilen 61 yaşındaki Plymouth Savoy marka otomobil, Başbakan Binali Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin iki ucu arasında kullanmasının ardından "Son Başbakan'ın kullandığı araç" olarak nitelendirildi.
Aracın sahibi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu, aracı klasik otomobillerin muhafaza edildiği özel bir kapalı garajda tutuyor. Fuarlar, etkinlikler ya da özel günlerde trafiğe çıkartılan araç hem görünümünü hem de kondisyonunu korumak amacıyla özenle bakılıyor.
Araca orijinalliğini bozacak hiçbir yenileme yapılmıyor. Yenilenecek parçalar ABD'den üretim yılına uygun olarak sipariş ediliyor, tamiri ise klasik otomobil restorasyonu ustalarınca gerçekleştiriliyor. Trafikte dikkatle kullanılan ve az kilometre yapmasına rağmen bakımları aksatılmayan Plymouth Savoy, yola çıktığında çevredekilerin ilgisini çekiyor.
Aracın sahibi Murat Akarsu, aracı 5 yıl önce İstanbul'daki bir klasik otomobil tutkunundan satın aldığını söyledi. Akarsu, çok kötü durumdaki aracın restorasyonu için ABD'den orijinal parçalarını getirttiğini, uzun süren çalışmaların ardından aracı ilk günkü haline dönüştürdüğünü anlattı.
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