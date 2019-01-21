Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Şimdiye kadar 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüde bulundu. Google'ın öngürüsüne göre 2019 yerel seçim Ankara ve İstanbul sonuçları ne olacak?

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