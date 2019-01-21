Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Şimdiye kadar 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüde bulundu. Google'ın öngürüsüne göre 2019 yerel seçim Ankara ve İstanbul sonuçları ne olacak?
Yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara'ya ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ederken ilginç bir veri dikkatleri çekti. Google'ın Trends raporu verileri baz alındığında, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için hangi sonuç öngörülüyor? 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara (Mansur Yavaş-Melih Gökçek) yerel seçim sonuçları doğru tahmin edilmişti.
1- 2017 Fransa Seçimleri
Emmanuel Macron: 47
Marine Le Pen: 29
Sonuç:
Macron: %66,10
Le Pen: %33,90
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