Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Şimdiye kadar 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüde bulundu.

Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Şimdiye kadar 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüde bulundu. Google'ın öngürüsüne göre 2019 yerel seçim Ankara ve İstanbul sonuçları ne olacak?

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Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara'ya ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ederken ilginç bir veri dikkatleri çekti. Google'ın Trends raporu verileri baz alındığında, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için hangi sonuç öngörülüyor? 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara (Mansur Yavaş-Melih Gökçek) yerel seçim sonuçları doğru tahmin edilmişti.

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Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

Google verilerinin daha önce öngördüğü, internet kullanımının daha yaygın olduğu ülkelerin de verilerinin yer aldığı bazı seçim sonuçları şöyle:

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Son anketler İstanbul ve Ankara'da kim kazanacak Google verilerine bakın!

1- 2017 Fransa Seçimleri

Emmanuel Macron: 47
Marine Le Pen: 29

Sonuç:

Macron: %66,10
Le Pen: %33,90

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