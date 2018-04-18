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Son anket sonuçlarını Adil Gür açıkladı

Son anket sonuçlarını Adil Gür açıkladı

Sno seçim anket sonuçları Adil Gür'den geldi. Kamuoyu araştırma şirketi A&G’nin sahibi Adil Gür, erken seçik olması halinde partilerin alması muhtemel oy oranlarını canlı yayında duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 09:17 - Güncelleme: 18-04-2018 09:17

A&G’nin sahibi Adil Gür, A Haber Memleket Meselesi programında son seçim rakamlarını açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün meclisteki grup toplantısında 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması tavsiyesini gündeme getirmişti. İşte 2018'de erken seçim olması halinde partilerin ve adayların alabileceği muhtemel oy oranları...

Son genel seçimlerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarını yapıldığı bugün önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Memleket Meselesi programanında seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI YÜZDE 55-57 ARASINDA
"Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-15 Temmuz'dan sonra yaptığımız araştırmalarda soruyorsunuz döviz kurlarındaki yükselişi. Vatandaş diyor ki seçmenin %60'ından daha fazlası hükümetin eksikliğinden değil, birtakım müdahalelerden kaynaklandığını düşündüğünü görüyoruz.

-"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise aylar itibariyle kararsızlar dağıtılmadan "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

Ben bugün çok olağanüstü bir şey olmadığı takirde bugün seçim olsa Erdoğan'ın 1. turda çok rahatlıkla seçileceğini görmek mümkün.

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