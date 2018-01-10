Sömestr tatili için 40 öneri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler hem veliler yarıyılın yorgunluğunu atmak için sömestr tatilini iple çekiyor. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? İşte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz yurtiçi ve yurtdışı lokasyon önerileri... Kayak tutkunları, tarih meraklıları, macera ruhlu gezginler için derlediğimiz bu listede aradığınız rotayı rahatlıkla bulabileceksiniz. ULUDAĞ / BURSA

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler hem veliler yarıyılın yorgunluğunu atmak için sömestr tatilini iple çekiyor. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? İşte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz yurtiçi ve yurtdışı lokasyon önerileri... Kayak tutkunları, tarih meraklıları, macera ruhlu gezginler için derlediğimiz bu listede aradığınız rotayı rahatlıkla bulabileceksiniz. KAPADOKYA

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler hem veliler yarıyılın yorgunluğunu atmak için sömestr tatilini iple çekiyor. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? İşte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz yurtiçi ve yurtdışı lokasyon önerileri... Kayak tutkunları, tarih meraklıları, macera ruhlu gezginler için derlediğimiz bu listede aradığınız rotayı rahatlıkla bulabileceksiniz.ERCİYES / KAYSERİ

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