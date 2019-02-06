Somer Sivrioğlu ailesine ihanet etmişti! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun başka bir kadınla görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Aslı Sivrioğlu üzgün olduğunu söyleyerek bomba açıklamalar yaptı.

Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu, Tv 8'de yayınlanan MasterChef programı için geldiği Türkiye'de oldukça sevilen biri olmuştu. Sosyal medya hesaplarında takipçisi hızla artan Somer Sivrioğlu'nun, İstanbul'da eşini aldattığı görüntüler magazin gündemine geçtiğimiz günlerde bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayın ardından Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu ilk kez konuştu. Twitter

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Evli ve 2 çocukları bulunan Sivrioğlu çiftinin hayatını bir anda değiştiren bu ihanet, Aslı Sivrioğlu tarafından doğrulandı. Anne Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzgün olduğunu belirtti. İşte Aslı Sivrioğlu'nun ihanet hakkındaki açıklamaları: Twitter

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ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM: "Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Twitter

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