Somalili Omar, 17 yıl suçsuz yere hapis yattı; 3,1 milyon euro tazminat kazandı

İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 1994 yılında RAI muhabiri Alpi ve kameraman Hrovatin'in öldürülmesine ilişkin suçlu bulunduğu için yaklaşık 17 yıl hapiste kalan Somalili Hashi Omar Hassan'ın, 2016 yılında suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından açtığı tazminat davası dün sonuçlandı. Perugia Temyiz Mahkemesi, Hashi Omar Hassan'ın 3,181 milyon euro tazminat almasına hükmetti.

Perugia Mahkemesi, savcının Hassan'ın suçu 'işlemediği' şeklindeki beyanı üzerine 2016 yılının Ekim ayında Hassan'ın Alpi ve Hrovatin cinayetine ilişkin mahkumiyetini bozmuştu.

Ilaria Alpi (32) ve Milan Hrovatin (45), 20 Mart 1994'te Mogadişu'da araçlarının içinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Başta, Alpi ve Hrovatin'in Somalili militanlarla İtalyan arabulucular arasında yaşanan çatışmaların 'intikamını almak için' öldürüldüğü düşünülüyordu. Ancak Ilaria Alpi'nin ebeveynleri 1999 yılında yayımladıkları bir kitapta, Alpi ve Hrovatin'in "içinde iki ülkenin de üst düzey siyasi, askeri ve ekonomik figürlerini barındıran uluslararası silah ve zehirli atık çemberini açıklamamaları için öldürüldüğünü" iddia etmişti.

Olayla ilgili 1999 yılında görülen davanın ilk duruşmasında beraat eden Somalili Hassan, 2000 yılında görülen temyiz davasında suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Hassan'ın cezası "suç önceden planlanmadığı" için 26 yıla indirilmişti.

TANIK 15 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Ancak 2015 yılında 'Gelle' ismiyle de bilinen davanın ana tanığı Ahmed Ali Rage, Hassan'ın 'masum' olduğunu söylemiş, Rai 3 kanalına verdiği röportajda da "Hassan'a karşı tanıklık yapmasının istendiğini, aslında kimin ateş ettiğini görmediğini" dile getirmişti.

Ayrıca Alpi'nin cansız bedeninin fotoğrafları, ölüm raporu, notları, kamerası ve video kasetleri Afrika'dan İtalya'ya getirilirken ailenin kitapta bahsettiği iddiaları güçlendirecek şekilde kaybolmuştu.

  • Güncel 31 Mart 2018 22:49
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