  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Soma'daki maden kazasında 1 işçi öldü

Soma'daki maden kazasında 1 işçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel maden şirketine ait bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü 1 işçi de yaralandı. Manisa Valiliği, maden kazasıyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldığını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 13-01-2019 18:51 - Güncelleme: 13-01-2019 18:51

MANİSA'nın Soma ilçesindeki, özel maden şirketine ait kömür ocağında, kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralanan 2 işçiden Emin Karaçam (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağ bacağı kırılan diğer işçi Ramazan Cun (40) ise tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Soma'nın Eynez Mevkisi'nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren özel maden şirketine ait kömür ocağında kamalama çalışması yapan 2 işçinin üzerine kaya parçası düştü. Meydana gelen iş kazasında Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahelesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan, evli ve iki çocuk babası Emin Karaçam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ramazan Cun'un ise sağ bacağının kırıldığı belirlendi.

MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili, madeni işleten şirket tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Eynez Bölgesi'nde faaliyet gösteren yeraltı kömür ocağında, bugün, meydana gelen elim kazada çalışma arkadaşımız Emin Karaçam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır dileriz. Hepimizin başı sağ olsun. Şirketimiz ailesinin ve sevenlerinin yanında olacaktır. Yaşanan elim kaza neticesi olay adli mercilere intikal etmiş olup soruşturma devam etmektedir. Ayrıca şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından da çok yönlü ve detaylı bir şekilde inceleme yapılmaktadır."

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise madende 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Soma'daki maden kazasında 1 işçi öldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro