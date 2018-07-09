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Soma faciası davasının karar duruşmasında flaş gelişme

Soma faciası davasının karar duruşmasında flaş gelişme

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili davanın karar duruşması ertelendi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:10 - Güncelleme: 09-07-2018 10:10

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi. Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

HAKİMİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE.. Dava başladığından bu yana en kalabalık duruşma olan karar duruşmasında yoklama alınmasının ardından mahkeme başkanı hakim Salih Pehlivanoğlu mahkeme heyetindeki hakimlerden Tuğşad Buğra Kıyak'ın ani rahatsızlığı nedeniyle oylamaya katılamayacak olmasından dolayı duruşmayı 11 Temmuz Çarşamba Günü 09.00'a erteledi. Hakim Pehlivanoğlu durumun insani bir durum olduğunu ve gelebilecek her türlü eleştiriye de açık olduklarını belirtirken erteleme kararı salondaki ailelerin büyük tepkisine neden oldu.

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