Soma faciası davasında bomba gelişme! Savcı harekete geçti...

MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasında mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın da tutuklanmasını talep etti. Davada 5'i tutuklu 51 sanık yargılanıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşması devam ediyor. Mütalaasını açıklayan savcı sanıkların taksir ve bilinçli taksir derecesinde kusurlu olduklarını belirtti. Savcı Süleyman Topan'ın mütalaasında şu çarpıcı tespitler yapıldı:

PARK HOLDİNG ZAMANINDA DA YANGINLAR ÇIKTI: Park Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır.

SATIN ALDIĞINDA SORUNLARI BİLİYORDU: İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır.

ÜRETİM MALİYETİ NEDENİYLE SORUNLARI GİDERMEDİ: İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır.

ÜRETİME UYGUN OLMAMASINA RAĞMEN: En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir.

SABOTAJ BULGUSU YOK: Yaşanan olayda sabotaj iddiasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı gibi olayın ocaktaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sensörlerin çalışmaması ile ölümler arasında kesin bir bağlantı olmaması nedeniyle sensör görevlilerine kusur atfedilmemiştir.

Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan, 301 madencinin canına mal olan facia için "FETÖ kumpası" demişlerdi. Ancak savcılık bu iddialara itibar etmeyip 'sabotaj yok' dedi.

ALP GÜRKAN'IN SORUMLULUĞU VAR: Davanın başlangıcında, olay tarihinde resmi olarak görevde olmadığı için takipsizlik kararı verilen Alp Gürkan'ın, yangına sebep olan olaylar sırasında şirket yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı gerekçesiyle sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır."

ERTAN ERSOY'UN TAHLİYESİ İSTENDİ: Savcılık mütalaasının sonuç kısmında sanıkların cezalandırılmaları, tutuklulardan Ertan Ersoy'un tahliyesi, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanıklardan Alp Gürkan'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

KİMLER İÇİN NE CEZA İSTEDİ: Duruşma savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütalaasınında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, oğlu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ile İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca tutuksuz sanıklardan Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit'in de tutuklanması istendi.

33 SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİ: 33 sanık hakkında beraat kararı verilmesini isteyen savcı, aralarında Ertan Ersoy, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik ve Yasin Kurnaz'ın da bulunduğu 11 sanık için ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi. Savcı, ayrıca sanıklardan Ertan Ersoy hakkında, hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye talep etti.

İDDİANAMEDE HANGİ CEZALAR İSTENMİŞTİ? Soma davasında 5'i tutuklu 8 kişi için 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişinin ise, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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