Soma davasında karar! Madenci aileleri tepkili

SOMA'da 301 madencinin can verdiği kömür ocağı faciasıyla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl hapis cezası verildi. Soma İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı...

AVUKATLAR KÜRSÜYÜ TERKETTİ: Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu tutuklu sanıklar hakkındaki kararı açıkladıktan sonra araya giren mağdur ailelerin avukatları, "Cezayı taksirden verdik dediniz, değil mi?" diye sordu. Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlu’nun "Evet, taksirden verdik" demesi üzerine avukatlar, "Bu karar, heyetinize aittir. Biz artık ailelerin yanındayız" diyerek, yerlerinden kalktı. Avukatlar, ailelerin bulunduğu bölüme doğru geçti.

'ONLAR EŞLİRİMİZİ SİZ DE BİZİ ÖLDÜRDÜNÜZ': Bu andan itibaren salonda kargaşa meydana gelirken, aileler de tepki gösterdi. Faciada ölenlerin yakınları mahkeme heyetine "Onlar eşlerimizi siz bizi öldürdünüz” diye bağırdı. Yaşanan gerginlik üzerine salona çevik kuvvet girerken, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

SOMA'NIN PATRONU ALP GÜRKAN'A BERAAT: Faciadan 6 ay önce Soma maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Can Gürkan’a devreden Alp Gürkan’a beraat verildi. Kararda toplam 14 kişi ceza alırken 37 sanık beraat etti. Ceza alan sanıklardan beşi tutukluydu.

Faciada hayatını kaybeden 301 madencinin aileleri duruşmayı izlemeye üzerlerinde "301 ... burada" yazılı tişörtlerle geldiler. Karar davası öncesinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, maden şehidi aileleri ve STK’lar duruşmaya büyük ilgi gösterdi. Karar duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi aileler ve STK üyeleri salona iki ayrı güvenlik noktasından tek tek aranarak içeri alındı. Davayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da takip ediyor.

İŞTE VERİLEN CEZALAR: Mahkeme heyetinin açıkladığı karara göre, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ ORTALIK KARIŞTI: Mahkemenin verdiği bu karara ise aileler tepki gösterdi. Ailelerin tepki göstermesi ve mahkeme salonunun karışması üzerine mahkemeye kısa bir ara verildi. Bazı ailelerin kararla ilgili gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

301 MADENCİ'NİN ÖLDÜĞÜ FACİA NASIL YAŞANDI?: Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri’ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800'e yakın işçi mahsur kalmış ve faciada 301 işçi hayatını kaybetmiş, 486 işçi ise yaralanmıştı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarılmıştı.