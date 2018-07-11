Soma davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

SOMA'da 301 madencinin can verdiği kömür ocağı faciasıyla ilgili davada karar çıktı. Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl hapis cezası verildi.

Soma İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI, BAYILANLAR VAR: Soma'daki maden faciası davasında kararın açıklanması sırasında yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.